Messina – Questa è una storia che non può lasciare indifferente nessuno. Stampa, opinione pubblica, istituzioni. Questa storia l’ha raccontata Teresa Cannavò, una giovane messinese in carrozzina.

In un post su Facebook, corredato da eloquenti immagini, Teresa ha raccontato i suoi insormontabili disagi che necessitano obbligatoriamente di trovare al più presto correttivi per garantire a chi è costretto a deambulare in carrozzina di avere libero accesso a tutte gli angoli della sua città.

Un risultato, intanto, la giovane messinese lo ha raggiunto: un New Jersey in cemento che era stato collocato a Piazza Cairoli è stato spostato. “Sono sempre io quella degli stati divertenti sulla vita “particolare” che Messina offre in quanto disabile – ha scritto Teresa – Tutto bello e e ironico, fin quando non ci si accorge che è vita vera. Una foto e un video di oggi pomeriggio, questa è Piazza Cairoli il fulcro della movida, la zona commerciale in cui in teoria una persona dovrebbe poter camminare tranquillamente. E di che ti lamenti? La salita c’è. Si, peccato che davanti ci sia un ostacolo, un muro”.

Teresa voleva andare a prendere un caffè a Piazza Cairoli. Ha usufruito di una rampa al termine della quale ha trovato, appunto, questo New Jersey che, dopo la sua segnalazione, è stato prontamente rimosso. L’importanza di abbattere le barriere architettoniche laddove esistono è nelle parole conclusive del post: “Questa non è accessibilità. Semmai è complicare la vita a chi esce per essere serena, indipendente. Dovreste impegnarvi di più. Guardate anche queste cose, oltre a quanto sia perfetto il Duomo per farci i concerti”.