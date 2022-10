Si è parlato di dispersione scolastica in tutte le sue forme durante il convegno organizzato dalla Camera civile di Messina al Palacultura che ha riunito rappresentanti del mondo della scuola, della magistratura, dell’avvocatura e delle istituzioni per parlare di “Dispersione scolastica: cause, procedure e conseguenze”.

Accanto all’assenza fisica degli studenti tra i banchi si fa strada quella dispersione che si verifica quando gli studenti, pur frequentando, non apprendono. A fotografare questo “fenomeno” i risultati che vengono consegnati dalle prove Invalsi e dai dati di competenza minima che emerge non vengano conseguiti dopo il diploma.

In Sicilia si parla di una percentuale del 16 per cento che è solo «la parte finale di un malessere dei ragazzi che necessita di un approccio multidisciplinare, bisogna capire cosa scatta nella mente dell’alunno» ha cercato di spiegare Stefano Callipo, presidente dell’Osservatorio violenza e suicidi minori. C’è poi la dispersione scolastica implicita: «È quella fatta di presenza dove il ragazzo non apprende. Bisogna intervenire nel dialogo famiglia-scuola».