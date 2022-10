Patti – Seconda sconfitta stagionale per l’Alma Basket Patti, mai doma, ma sconfitta di soli quattro punti da Il Palagiaccio Firenze al termine di una vera e propria battaglia, per 71-67.

Nonostante la trasferta sfiancate (la squadra è arrivata in ritardo al PalaMarcellino per via di un ritardo di due del volo e ora per via del ritardo rischia di non tornare in Sicilia) è proprio l’Alma a condurre il gioco fino a metà primo quarto, grazie all’ottimo inizio di Liliana Miccio e la presenza a referto di Allegra Botteghi e Silvia Sarni. Il Palagiaccio però è sempre in partita. Anna Capra, Marta Rossini e Anna Poggio agganciano e superano Patti concedendo a Firenze il +3 di fine frazione (18-15).

Botteghi dai liberi porta l’Alma sul -1 dopo meno di due minuti dall’apertura di un quarto, il secondo, in cui si segna poco. L’Alma conquista nuova parità e vantaggio con Karline Pilabere e la tripla di Angelica Bardarè (18-21 a 5:38″), la risposta delle padrone di casa è affidata a Reani e Rossini. Regna l’equilibrio, Bardarè stabilisce una nuova parità per le pattesi (24-24 a 2:31″) poi è black out in attacco fin quando, a 29″, Marta Rossini sigla il +1 grazie ad un ultimissimo giro in lunetta prima del riposo lungo (26-24).

In una gara in cui le percentuali al tiro non brillano, nel terzo quarto entrambe le formazioni riescono a trovare la via del canestro, alzando anche i ritmi di gara. E’ indubbiamente il miglior quarto per la formazione di coach Buzzanca, che si affida ad una Miccio scatenata e la verve di un gruppo che riesce a sorpassare due volte le toscane, fino a portarsi avanti di 9 lunghezze a 3′ dal termine. La reazione de Il Palagiaccio è però affidata alla terna Rossini, Capra, De Cassan e la frazione vede l’Alma sopra di sole 3 lunghezze (41-44) al termine del penultimo tempino.

L’inerzia resta in bilico nel match anche nel quarto quarto. Degiovanni realizza il +5 per le siciliane, ma a metà frazione l’Alma alza bandiera bianca complice la grande stanchezza. Con Moretti out per l’incontro a causa di un infortunio, non basta la prestazione di Erica Degiovanni da 18 punti, così come le doppie cifre di Liliana Miccio (20 punti) e Allegra Botteghi (19).

“Non posso rimproverare nulla – spiega a fine gara l’allenatrice Mara Buzzanca -. Abbiamo giocato tre quarti di buona pallacanestro, fatto un’ottima partita che nell’ultima frazione ci ha visto vittime della stanchezza e dove loro ci hanno giustamente aggredito. Questa sconfitta è figlia di quello che è successo prima. Non possiamo arrivare all’ultimo minuto volendo vincere una partita importante. E’ un peccato perdere una gara che era alla nostra portata”.

Il Palagiaccio Firenze – Alma Basket Patti 71-67

Parziali: 18-15, 8-9, 15-20, 30-23

Arbitri: Berlangeri e Guerrera

Firenze: Rossini M.29, Cremona, Obouh Fegue 2, Rossini S., Nidiaci n.e., Galfano n.e., Torricelli n.e, Poggio 10, Reani 7, Polini n.e., Capra 13, De Cassan 10. All. Corsini, ass.all.: Locchi, secondo ass. all.: Pilli

Patti: De Giovanni 18, Botteghi 19, Francia 2 (1/5 da 2), Moretti ne, Pilabere 1, Miccio 20, Bardare’ 6, Armenti 2. Sciammetta, Sarni 1. All.: Buzzanca, ass.all.: Perseu

