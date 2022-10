Sono ancora in corso le ricerche di un ventottenne scomparso mentre era sul traghetto di linea Lampedusa – Porto Empedocle, a bordo del quale veniva trasferito dopo un Tso. Le motovedette della guardia Costiera cercano costantemente.

Sembra che la videosorveglianza del traghetto abbia ripreso il momento in cui il giovane si è gettato in mare. Pare quindi prendere corpo l’ipotesi del suicidio. Era accompagnato da agenti della Polizia Municipale e medici dell’Asp 6 Palermo. Era stato imbarcato venerdì sera per essere trasferito in una struttura sanitaria adeguata. Il traghetto era anche tornato indietro per le prime ricerche.

La Procura di Agrigento ha proceduto alle prime iscrizioni nel registro degli indagati. Non è chiaro quante siano le persone indagate.