Galati Mamertino – Il Città di Galati rimane in testa alla classifica a punteggio pieno con 15 punti, grazie al successo interno 5-3 contro il Torregrotta, nel match valevole per la quinta giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D.

La formazione galatese, guidata da mister Calogero Vicario, sigla un pokerissimo e solo nel finale deve fare i conti con il ritorno della squadra ospite; sono andati a segno per il Città di Galati Davide Vicario, autore di una doppietta e dell’ottavo gol stagionale, Emanuele Serio, Eric Campisi e Antonino Frisenda.

Parte in avanti il Città di Galati e al 3′ il capitano Truglio, sugli sviluppi di un corner, manda di poco a lato. Al 9′ arriva il vantaggio del Città di Galati con Emanuele Serio, il quale realizza a porta sguarnita dopo una percussione in area di Eric Campisi. Al 23′ sempre Serio raccoglie un rimpallo all’interno dell’area, ma spara poi oltre la traversa. Al 36′ il portiere ospite Maceri smanaccia in angolo un tiro cross di Miceli. Al 37′ arriva il 2-0 con Davide Vicario, che supera in uscita Maceri. La prima azione pericolosa del Torregrotta arriva al 41′, quando Errante impegna a terra il portiere locale De Francesco. Al 44′ Davide Vicario, lanciato sul filo del fuorigioco da Serio, salta Maceri e sigla il tris.

In apertura di ripresa Davide Vicario sfiora la tripletta, scheggiando la traversa su assist di Frisenda. Al 48′ Eric Campisi segna il poker, superando Maceri in uscita dopo una percussione centrale di Venuto. Il 5-0 arriva al 76′ con Frisenda, che insacca su sponda di testa di Tommaso Truglio. Lo stesso Truglio ci prova con un pallonetto da centrocampo al 78′, ma la sfera finisce di poco a lato. Tra l’82’ e l’88’ il Città di Galati abbassa un po’ la tensione e il Torregrotta va in rete tre volte. All’82’ accorcia le distanze Abate, con una conclusione dal limite dell’area che sorprende De Francesco. All’84’ Marchese sigla il 2-5, superando De Francesco in uscita. Infine all’88’ la terza rete per gli ospiti viene siglata da La Spada. Nel finale viene espulso il difensore ospite Manganaro, per un fallo di reazione.

Negli altri incontri della giornata da segnalare la vittoria esterna per la Stefano Catania, che ha battuto in trasferta 1-0 il Monforte San Giorgio, grazie alla rete di Di Luca Cardillo; la formazione di Mazzarrà Sant’Andrea si trova in seconda posizione in classifica con 13 punti e nel prossimo turno è previsto proprio il big match contro il Città di Galati. Il Sinagra ha, invece, pareggiato 0-0 in casa contro il Melas.

Nel Girone C rimane in testa alla classifica a punteggio pieno il Rosmarino, che ha superato 3-0 la Nasitana con le reti di Iuculano, Casella e Alessandro. Successo interno anche per l’Aluntina, che ha battuto con lo stesso risultato di 3-0 il Città di Petralia Sottana, grazie a un autogol e ai gol di Daniele Castagnolo e Marco Lunghitano. Vittoria anche per l’Orlandina, che ha sconfitto in trasferta 3-1 la Futura Brolo con le reti di Sapone, Praticò e Di Marco.