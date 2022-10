Messina – Con 26 voti favorevoli il Consiglio comunale ha approvato la rinegoziazione del debito residuo, all’1 luglio 2022, dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

Non considerando i sei assenti è stato un voto unanime che ha detto si all’operazione che consentirà un risparmio di circa 6 milioni di euro al Comune. Una somma che sarà utilizzata per fronteggiare i maggiori costi dovuti agli aumenti di energia elettrica e gas. Soddisfatto il sindaco Basile che ha presenziato ai lavori, in qualità di assessore al Bilancio.

“La rinegoziazione dei mutui porterà all’ente un risparmio importante per far fronte ai maggiori costi dovuti all’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas. La delibera – ha affermato il primo cittadino– è stata approvata all’unanimità e ringrazio il Consiglio Comunale per il senso di responsabilità”