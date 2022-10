San Salvatore di Fitalia – La Fitalese ha pareggiato 1-1 in trasferta contro l’Alcara, nella quinta giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La formazione di San Salvatore di Fitalia ottiene così il primo punto lontano dal “Monachino” e agguanta il quinto posto a 7 punti, in piena corsa per i playoff, in compagnia di Juvenilia e Terme Vigliatore.

Per la Fitalese è andato a segno Mohamed Fakhreddine, che riesce a pareggiare il match dopo una partita tosta, in cui la squadra ospite è riuscita di nuovo a rimontare lo svantaggio iniziale; nel prossimo turno la Fitalese ospiterà in casa il Rometta Marea, che è stata sconfitta 3-1 dalla capolista Nuova Peloro (in testa alla classifica a punteggio pieno con 15 punti), per via della doppietta di Milici e della rete di Morgante.

Negli altri incontri della giornata pareggio esterno 1-1 per il Ficarra contro il Don Peppino Cutropia, grazie a un autogol, mentre netta sconfitta interna 0-4 per il Città di Pettineo, che è stato superato dal Pollina Finale.