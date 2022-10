Messina – Dal 24 al 29 ottobre chiunque potrà donare beni per la prima infanzia. Basterà andare in farmacia e riempire con farmaci, pannolini, accessori e beni per bambini che vivono in famiglie con problemi economici.

Una settimana di sensibilizzazione per una cesta che è presente nelle farmacie tutto l’anno. Venerdì mattina è stata presentata l’iniziativa da Francesco Certo, presidente della onlus Terra di Gesù, e da Giovanni Crimi, presidente di Federfarma di Messina e vicepresidente Sicilia.