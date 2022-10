Due anni di pandemia, due anni di tamponi, di screening, drive in, vaccini. Due anni in cui abbiamo imparato sulla nostra pelle cosa significa vivere in regime di restrizioni. Abbiamo rinunciato agli abbracci, alle strette di mano calorose, ci siamo salutati con il “pugnetto”, spesso neanche con quello per evitare qualsiasi tipo di contatto.

Abbiamo girato con le mascherine che, a volte, neanche ci riconoscevamo tra di noi. Abbiamo rinunciato alle feste, alla socialità. E qualcuno, purtroppo più di qualcuno, ha pianto per l’addio di una persona cara che oggi vorrebbe stringere ancora a se e che, invece, questo mostro chiamato Covid-19 o Coronavirus gli ha strappato via per sempre.

In tutta questa gran confusione, in prima linea hanno combattuto medici, infermieri, personale sanitario. Abbiamo imparato a conoscere le Usca che hanno svolto un lavoro immane. Prima per contrastare la pandemia, individuando e isolando i casi di Covid-19, poi diffondendo la fiammella di speranza alimentata dai vaccini, raggiungendo tutti i borghi, le periferie, portando un sorriso nella solitudine.

Già, la solitudine. Un incubo diventato immenso per chi vive da solo e che è stato privato anche del sorriso di un vicino di casa o di un amico. Quella solitudine sbattuta in faccia così, nuda e cruda, senza colpo ferire. E c’erano sempre loro, il personale Usca, a girare, a suonare alle porte, a portare un sorriso con gli occhi, l’unica parte del corpo, dietro i dispositivi di protezione individuale, con la quale potevano comunicare. Sorridevano gli occhi e scendevano la speranza. E la gente gradiva.

Le Usca lasceranno ora spazio alle UCA. Con il dottore Pietro Centineo, Referente Usca Sant’Agata Militello, abbiamo ripercorso due tremendi anni di pandemia, la lotta contro un nemico sconosciuto, la tenacia, la voglia di tornare alla normalità. E abbiamo anche parlato di questo passaggio in una intervista video che proponiamo ai nostri lettori.