Il nuovo Governo discute di Ponte sullo Stretto. Il neo Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, fresco di nomina nel Governo Meloni – secondo quanto riportato da Corriere.it – rilancia e parla di avvio di cantiere e lavori, dichiarando apertamente che il Ponte sullo Stretto di Messina è tra i suoi obiettivi.

“Sarà un grande passo avanti per l’ingegneria nel mondo”. Di quest’opera mastodontica che dovrebbe garantire la tanto invocata continuità territoriale si discute da quasi 150 anni. Di Ponte ha sempre parlato Silvio Berlusconi, fino allo scorso agosto, etichettandolo come una priorità assoluta e spiegando di non avere mai cambiato idea sull’argomento e che adesso ci sono numeri e intenzioni per avviare il progetto.

Comunque sia, studio di fattibilità e progetto dovranno necessariamente conto della scoperta della faglia che, nel lontano 1908, causò morte e distruzione tra Messina e Reggio Calabria. Uno studio validissimo sui fondali marini dello Stretto è stato pubblicato lo scorso anno sulla rivista internazionale Earth-Science Reviews.