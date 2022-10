Tutto pronto a Capo d’Orlando per i festeggiamenti della patrona Maria SS del prossimo 22 ottobre.

Si è riunita al Santuario la comunità parrocchiale di Naso per rendere omaggio alla Madonna.

Intanto è stata riaperta al transito anche la “Via Salita Santuario” che porta non solo ai piedi dellla scalinata che conduce in cima al monte, ma anche nella zona residenziale di San Martino.

Proprio da questa piccola via partirà la processione che condurrà sabato, nella Chiesa Cristo Re, la statuetta della madonnina, dal santuario del monte.

Intanto il Sindsco ha emesso ordinanza di assoluto “silenzio” per le giostre installate in Piazza Bontempo. 24 ore no stop senza possibilità di installare anche di mezzi per l’emissione di musica e suoni.

Le bancarelle cominceranno ad essere montate nel corso della notte per farsi trovare pronte già da domani mattina. Lo smontaggio è previsto per lunedì mattina 24 ottobre.

Le foto sono di Natale Arasi