In autunno si piantano fave e piselli ma bisogna prestare molta attenzione per tutelare quei soggetti affetti da favismo.

Per questo motivo nel 2012 il Comune di Capo d’Orlando aveva emesso una ordinanza, ancora in vigore, con la quale si vieta la coltivazione di fave e piselli su alcune porzioni del territorio comunale.

Questo genere di coltivazione, si legge nell’ordinanza, è totalmente vietata nel centro urbano, compreso tra la Via Andrea Doria, Via Libertà, Nazionale SS 116 sino al Bivio di San Martino, SS 113 dal Bivio di San Martino alla Via Benefizio, Via Benefizio, Via Michelangelo e Via Cordovena.

Sulla restante parte del territorio è consentita la coltivazione di fave e piselli ma ad una distanza superiore a 500 metri lineari da altre abitazioni.

Bisogna tener presente che il solo contatto con fave, piselli o pollini, può essere causa di gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita di soggetti affetti da questa grave malattia.