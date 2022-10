Un aumento repentino di furti in abitazioni è stato registrato nelle ultime settimane sia a Capo d’Orlando che a Sant’Agata Militello.

Prese di mira case sia del centro che delle zone periferiche. Il modus operandi è sempre lo stesso. Approfittando dell’assenza di persone all’interno dell’appartamento, i malviventi si introducono forzando la porta d’ingresso utilizzando, presumibilmente una carta di credito o bancomat oppure una vecchia scheda telefonica, e fanno razzia di quanto possibile.

Rapide e veloci senza lasciare tracce ma in diverse occasioni sono state immortalate da alcune telecamere di sorveglianza.

Per questo le indagini delle forze dell’ordine sono indirizzate verso persone non italiane, già note per reati simili.

L’ultimo furto in ordine di tempo a Capo d’Orlando, scoperto ieri sera, è stato perpetrato ai danni di un appartamento sito in Via Consolare Antica subito dopo il semaforo, all’incrocio con via Lucio Piccolo. Altri sono stati denunciati nei pressi dell’ufficio postale di Piana e in Piazza Stazione.

Continuano a crescere anche le denunce per il furto di palladio che viene impiegato nei sistemi di scarico delle automobili – in particolare nelle marmitte catalitiche delle auto con motore a combustione – dove aiuta a trasformare gli inquinanti tossici in anidride carbonica e vapore acqueo meno dannosi.

Anche in questo caso sono decine i furti denunciati ogni giorno alle forze dell’ordine.