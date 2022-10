La loro bimba era già salita sul peschereccio che l’ha portata a Lampedusa. Da sola. Ai genitori sarebbe stato impedito di salire dagli scafisti. Con loro c’era anche la sorella già grande. Così la coppia ha sporto denuncia, ma non ha ricevuto aiuto, anzi è stata arrestata e adesso si trova in carcere, a Monastir.

Gli si contesta l’abbandono di minore. La figlia più grande è stata affidata alla zia. E’ stato ricostruito che tutta la famiglia stava cercando di raggiungere l’Italia. L’uomo aveva in braccio la figlia di 4 anni, la donna si trovava più indietro con quella di 7 anni. Quando si è accorto che la moglie aveva difficoltà e stava per annegare, il papà della piccola l’ha lasciata a bordo del barcone per tornare indietro e salvare la moglie. Nel frattempo, l’imbarcazione è partita e così la bambina, a soli 4 anni, è sbarcata a Lampedusa. Senza mamma e senza papà. FOTO: ARCHIVIO