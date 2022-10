Galati Mamertino – Si sono svolte Mercoledì 19 Ottobre 2022, presso la sede dell’Incubatore di Imprese (NEBLAB) di Galati Mamertino, la conferenza stampa con i Sindaci dell’Area Interna Nebrodi e la presentazione del logo del progetto “Living Lab Nebrodi“.

La conferenza stampa si è articolata nella presentazione dello stato di attuazione delle attività del “Living Lab Nebrodi”, affidata al Presidente di EURIS srl Dott. Ruggero Targhetta e ad Eleonora Dusi, head of places di Italiacamp (le 2 aziende partner del progetto “Living Lab Nebrodi” insieme all’Università degli Studi di Palermo), e nell’ufficializzazione del nuovo logo del progetto.

Hanno preso parte all’incontro alcuni amministratori dei Nebrodi, tra cui il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore, il Sindaco di Mirto Maurizio Zingales, il Sindaco di San Marco d’Alunzio Filippo Miracula e il Sindaco di San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante. Al termine della conferenza si è tenuto un tavolo di confronto, riservato ai Sindaci dell’Area Interna Nebrodi, per l’adozione di un disciplinare relativo ad un marchio d’Area da applicare ai prodotti/servizi dei Nebrodi. Il Presidente di EURIS Targhetta ha messo in evidenza che il marchio d’Area è uno strumento funzionale a rispondere alle esigenze di gestione locale e di promozione di un territorio; gli elementi portanti di questo marchio sono l’esistenza di un’area con caratteristiche particolari, che la rendono tipica, la capacità del territorio di fare rete e le strategie di marketing in linea con le caratteristiche del territorio di riferimento. L’obiettivo principale del marchio d’Area è la promozione turistica di un territorio, attraverso l’identificazione e la valorizzazione delle sue caratteristiche tipiche, legate ad aspetti ambientali, economici e socio-culturali. I soggetti da coinvolgere sono tutti coloro, che possono intervenire in modi diversi sul territorio, per promuoverne le tipicità, come: amministrazioni pubbliche e locali, associazioni di categoria, rappresentanti dell’imprenditoria locale, enti locali che offrono servizi ambientali ai cittadini e al territorio, enti locali che operano nei servizi sociali e sanitari locali, rappresentanti di associazioni culturali, sportive, socio-sanitarie o di solidarietà, cittadini, imprese turistiche e agroalimentari.

Eleonora Dusi di Italiacamp, invece, ha dichiarato: “Living Lab Nebrodi è un progetto di sviluppo del territorio, fortemente voluto dalla Rete di Comuni dei Nebrodi e dalla Rete degli istituti scolastici, che ha coinvolto la nostra realtà di Italiacamp, insieme a EURIS e l’Università di Palermo, per creare un progetto di forte impatto sul territorio. Il progetto nasce da uno spazio fisico, si innesta in uno spazio fisico, all’interno dei Nebrodi si crea un hub, un luogo di connessione tra aziende, cittadini, scuole e istituzioni, la cosiddetta “quadrupla elica“. Il progetto accompagnerà i giovani delle scuole del territorio, che insieme all’Università con i tech tour e la guida dell’impresa, progetteranno lo sviluppo di un’idea imprenditoriale fino alla sua concreta realizzazione. L’evento School-up weekend è solo l’inizio di una serie; abbiamo dotato i ragazzi degli strumenti giusti, abbiamo spiegato loro come funziona una start-up, e loro sono stati messi alla prova, portando a casa dei contenuti importanti”.

E’ poi intervenuto il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore, il quale ha dichiarato di essere molto soddisfatto della collaborazione con EURIS, Italiacamp e l’Università di Palermo, e che, con tutti gli altri Sindaci dell’Area Interna Nebrodi, ha sposato l’idea del progetto “Living Lab Nebrodi” e ha spiegato che questa esperienza sta arricchendo tutto il territorio dei Nebrodi. Anche il Sindaco di Mirto Maurizio Zingales ha sottolineato l’importanza del Living Lab, per la crescita dell’hinterland nebroideo, mentre il Sindaco di San Marco d’Alunzio Filippo Miracula ha affermato che i Sindaci devono coinvolgere soprattutto i cittadini in quanto, secondo il suo parere, i primi che possono sponsorizzare i prodotti sono i compaesani.

Il nuovo logo del “Living Lab Nebrodi” è stato scelto da 150 tra studentesse e studenti, frequentanti gli istituti scolastici dell’Area Interna Nebrodi, i quali hanno espresso la loro preferenza nei confronti di tre proposte di loghi a tema “Area Interna Nebrodi“; le proposte sono state elaborate all’interno del laboratorio di Design 2021-2022 dell’Università di Palermo e le tre, poi analizzate dagli studenti, sono state selezionate da una commissione. Il logo scelto dai ragazzi, tra le proposte con una genesi completamente diversa, è stato lo stesso che aveva ottenuto il più alto gradimento, anche per la commissione. Gli studenti, nelle giornate di Martedì 18 e Mercoledì 19 Ottobre, hanno preso parte all’evento “School-up weekend” nell’Incubatore di Galati, dove sono stati suddivisi in gruppi di idee e, seguendo uno schema, hanno implementato delle idee e hanno seguito un format per la prima creazione delle proposte imprenditoriali. Ognuno dei vari gruppi ha presentato la propria idea ed è stata votata come idea favorita “Rosa la crema miracolosa” che, con componenti vegetali tratti interamente dal Parco dei Nebrodi, dovrà combattere l’acne e altre reazioni della pelle; i ragazzi, che hanno portato avanti questa idea, sono stati premiati dal Sindaco galatese Vincenzo Amadore.

(Le interviste video a Eleonora Dusi di Italiacamp, Ruggero Targhetta di Euris e al Sindaco Amadore per presentazione “Living Lab Nebrodi”)