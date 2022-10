Barcellona – Con la formula piena “perché il fatto non sussiste” sono stati tutti assolti i sei imputati accusati di aver ideato un progetto criminale per uccidere il sostituto procuratore procuratore Federica Paiola.

Secondo l’accusa l’agguato doveva essere compiuto durante il tragitto tra Barcellona e Milazzo, effettuato quotidianamente dal giudice che all’epoca era in servizio presso la procura della città del Longano. Il progetto criminale sarebbe stato ideato dai sei che erano detenuti nel carcere di Messina nei primi giorni dell’agosto 2016. A decidere l’assoluzione sono stati ieri i giudici del collegio penale di Reggio Calabria.

Presidente del collegio penale Fabio Lauria e giudici Pio Francesco e Trovami hanno assolto i milazzesi Salvatore Veneziano, 28 anni e Giovanni Fiore, 33 anni, il barcellonese Marco Milone, 43 anni, il palermitano Gaetano Scicchigno, 66 anni, il cosentino Carmine Cristini, 39 anni e Antonino Corsaro, 53 anni di Reggio Calabria ma residente a Santo Stefano d’Aspromonte. I giudici del tribunale reggino hanno deciso di applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata a Salvatore Veneziano, che dopo aver scontato la pena per altri procedimenti, si vedrà applicata la libertà vigilata per i successivi tre anni. I sei imputati erano accusati di tentato omicidio in concorso con l’aggravante di aver commesso i fatti con le modalità tipiche delle associazioni mafiose.