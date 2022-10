Stromboli – Non è andato giù agli abitanti di Stromboli “l’inchino” della nave da crociera Balmoral all’isola che si è avvicinata alla spiaggia di Ficogrande tra Stromboli e Strombolicchio.

Una manovra forse un po’ azzardata per regalare ai viaggiatori un’immagine indimenticabile dello splendore paesaggistico del posto, lì dove quel vulcano si era fatto sentire con la sua autorevolezza nei giorni precedenti con esplosioni e lava. E così “l’inchino” non è risultato per nulla gradito a chi stava in spiaggia, turisti e residenti.

Secondo quanto riporta Repubblica, la Guardia Costiera di Lipari sta vagliando la situazione che “verrà valutata attentamente nelle prossime ore “.