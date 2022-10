San Pier Niceto – Divieto di utilizzo dell’acqua per il consumo umano a San Pier Niceto. A disporlo il Sindaco Avv. Domenico Nastasi con una ordinanza Sindacale.

Da quanto si legge nell’ordinanza oggi l’ASP ha comunicato che “le analisi batteriologiche eseguite sui campioni delle acque prelevate evidenziano valori non conformi ai parametri stabiliti dalla legge (D. Lgs. n. 31 del 02.02.2001) e, pertanto, non è consentito l’utilizzo per consumo umano”. Il Sindaco quindi ha disposto l’immediato divieto di utilizzo per consumo umano dell’acqua che proviene dal civico acquedotto, specificando che comunque il liquido potrà essere utilizzato per fini igienico – sanitari. L’ordinanza sarà valida sino a quando non cesseranno le cause dell’impedimento.

Intanto domani il Sindaco in persona provvederà ad acquistare e a far distribuire nelle scuole cittadine delle bottiglie di acqua per i bambini. Il Primo Cittadino fa anche sapere che presto verranno ripetute le analisi per verificare se la situazione è tornata alla normalità.