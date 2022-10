Monforte San Giorgio – Monforte San Giorgio oggi perde una persona molto stimata e amata nel comprensorio. È morto il dott. Antonino Manlio Lo Gullo. Ottantasette anni e una vita spesa per la medicina e la cultura. Stimato medico che ha esercitato la sua professione sempre in maniera generosa, non risparmiando mai consigli e pareri, era anche un’appassionato di storia monfortese.

Il dott. Lo Gullo era molto conosciuto sia a Monforte San Giorgio che nei paesi limitrofi. Proveniente da una delle più antiche famiglie monfortesi era una persona attiva a livello sociale. Il suo amore per la storia locale era smisurato, tant’è che è divenuto Presidente onorario del Centro Studi Storici di Monforte. Qui ha sempre avuto un ruolo attivo. È stato anche medico sociale di varie squadre che si sono susseguite nel panorama sportivo locale.

I funerali si terranno il 20 ottobre alle ore 15.30 nella Chiesa Chiesa Madre di Monforte San Giorgio. Per l’occasione il Sindaco Giuseppe Cannistrà ha proclamato il lutto cittadino.

“Il Sindaco, il Vice Sindaco, la Giunta Municipale, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri e l’Amministrazione Comunale tutta, si stringono intorno alla Famiglia Lo Gullo-Sframeli esprimendo, anche a nome della Cittadinanza, il più vivo dolore e il più sentito cordoglio per l’improvviso ritorno al Padre del Dott. Antonino Manlio Lo Gullo, -scrivono sulla pagina facebook del Comune di Monforte- benemerito Concittadino, Medico e Uomo di cultura e impegno sociale, Presidente onorario del Centro Studi Storici di Monforte San Giorgio, membro dell’Arciconfraternita di Gesù e Maria, medico sociale del Monforte Calcio, da sempre impegnato nella vita sociale, culturale e sportiva del Paese e dispensatore di opere buone e di pubblica utilità.