Torregrotta – Era il 21 ottobre del 1923 quando Torregrotta ottenne l’autonomia. Anche quest’anno questa storica data verrà celebrata nell’Aula Consiliare intitolata a Domenico Magliarditi, storico Primo Cittadino torrese.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10.00 e saranno coinvolte anche le classi dell’Istituto Comprensivo di Torregrotta. In particolare dopo i saluti istituzionali ci sarà un intermezzo musicale a cura degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado di Torregrotta.

Particolarmente emozionante il momento dedicato alla consegna delle targhe di Benemerenza ad alcuni cittadini torresi che si sono distinti durante l’anno per particolari meriti. In questa occasione verranno premiati una parte dei cittadini torresi. Altri, altrettanto meritevoli ma assenti per motivi personali, saranno premiati in altre occasioni.

La cerimonia si concluderà con un buffet. A firmare il programma il Sindaco dott. Nino Caselli e l’Assessore allo Sport Turismo e Spettacolo Raffaele Nastasi. Un’occasione per vivere momenti di unità e socialità, specialmente in occasione di un anniversario così importante come il cenetenario dalla nascita di Torregrota come comune autonomo.