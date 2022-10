Tortorici – Sono tre i candidati a sindaco per le amministrative del prossimo 13 novembre a Tortorici.

La comunità oricense tornerà alle urne per eleggere i propri rappresentanti a conclusione di 23 mesi di gestione della commissione straordinaria, nominata dal Prefetto a seguito dello scioglimento degli organi amministrativi per infiltrazioni mafiose, disposto nel dicembre 2020.

La sfida per la fascia tricolore del comune nebroideo vedrà contrapposti due ex sindaci, Carmelo Rizzo Nervo, primo cittadino per quattro mandati dal 1995 al 2004 e 2009 al 2019, e Maurilio Foti, sindaco dal 2004 al 2009. La terza lista, presentata un po’ a sorpresa, vede invece come candidato sindaco il commerciante Franco Franchina e, rispetto alle altre due, propone solo dieci candidati sui dodici previsti per la carica di consigliere comunale.

Candidato sindaco: Carmelo Rizzo Nervo

Lista – “Victoriosa Civitas”

Sonia Bevacqua

Rosario Bontempo Ciancianella

Giuseppe Bontempo

Carmelo Ciancio

Sebastiano Conti Mica

Antonella Foti

Rosario La Seta

Salvatore Carmelo Mazzurco Masi

Dario Paterniti Martello

Domenico Bruno Pintagro Gallarizzo

Micaela Salvà Babbalacchio

Rosalba Vanadia

Candidato sindaco: Maurilio Foti

Lista – “Tortorici Terzo Millennio”

Sebastiano Calà Scarcione

Giacomo Calà Scaglitta

Salvatore Canfora

Vincenzo Salvatore Foti

Antonino Iuculano

Sebastiano Mazzurco Masi

Giuseppe Musarra Pizzo

Gabriella Galati

Calogero Armeli Moccia detto Peppe

Delia Pintagro Gallarizzo

Sebastiana Parasiliti

Rosita Paterniti Barbino

Candidato sindaco: Franco Franchina

Lista – “Liberiamo Acqua Sollazzo”

Salvatore Calanni Fraccono

Cristina Conti Mica

Carmelo Costanzo Zammataro

Valentino Costanzo Zammataro

Salvatore Fontanini

Marisa Iuculano Mamao

Alba Mazzurco Masi

Rosaria Musarra Pizzo

Sebastiano Paterniti

Catia Pintagro Gallarizzo