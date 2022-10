Capri Leone – Parte nel Comune di Capri Leone il progetto “Coccolati e spensierati”, nell’ambito del servizio domiciliare per anziani e gli amministratori ricordano che la cura degli anziani è un dovere della comunità.

Gli anziani aventi diritto, che intendono usufruire del servizio domiciliare, dovranno presentare l’istanza mediante i moduli disponibili, presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, oppure sul sito dell’ente comunale; le domande potranno essere consegnate entro il 31 Ottobre 2022.

L’Amministrazione Comunale sottolinea che seguirà una graduatoria con priorità, per coloro che versano in condizioni di non autosufficienza (totale o parziale) o che non abbiano idoneo supporto familiare e in situazione di basso reddito. “Era un punto del nostro programma amministrativo la cura degli anziani, – dichiarano gli amministratori – e continueremo a perseguirlo”.

Gli amministratori poi hanno pubblicato, all’interno della rubrica dell’Amministrazione trasparente, la lista dei progetti attivi e dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in atto. Il terzo report indica: la pulizia del Parco urbano “Peppino Grasso“, il rinnovo della cartellonistica stradale, le riparazioni alla condotta idrica, la pulizia di Piazza Mattarella, il ripristino del fondo stradale in Via dei Mille, la pulizia della rete fognaria.