“Maresciallo non ci prendi”, cantava nella sua famosissima canzone “Pistole nella Fendi”. Invece oggi la polizia ha arrestato a Milano il cantante

catanese Niko Pandetta per spaccio di droga ed evasione.

Il cantante trapper neomelodico, dopo avere reso nota la notizia della sua condanna a quattro anni sui social, è stato rintracciato nella zona di Quarto Oggiaro dagli agenti della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Milano.

Il cantante, premiato con due dischi d’oro per il singolo Pistole nella Fendi e per l’album Bella vita, aveva diffuso un video sui social in cui diceva: “I quattro anni mi sono arrivati sì, ma devo fare due anni e mezzo. Io li faccio in affidamento, non mi chiuderanno mai. E vi dico un’altra cosa… il disco è pronto. L’anno prossimo tutti a casa. Anche se mi arrestano ho cinque dischi pronti. Posso mancare io fisicamente ma non mancherà la mia musica perché io vivo con quella paura che mi arrestano perciò facciamo con il mio Producer 7 pezzi alla settimana. Se io vado a prendere il mio computer ho 350 pezzi pronti posso stare anche vent’anni in galera”.

La Cassazione ha respinto il ricorso dei suoi legali rendendo definitiva la condanna a quattro anni per spaccio. Sempre sui social aveva annunciato: “Sono cambiato ma pagherò il mio passato finché ci sarà da pagarlo. Non fuggo più né dalla polizia né dalle mie responsabilità”. La scorsa estate si era visto annullare numerosi concerti per motivi di ordine pubblico.