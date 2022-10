San Pier Niceto – Sono giorni decisivi per la formazione del nuovo governo che sarà presieduto da Giorgia Meloni. Una squadra di Ministri che si va via via delineando e che vede diversi nomi siciliani tra i papabili. Tra i possibili Ministri c’è anche il nome della dott.ssa Marina Elvira Calderone, cittadina onoraria di San Pier Niceto. A lei spetterebbe il compito di dirigere il Ministero del Lavoro.

Chi meglio di una persona che da tanti anni lavora in questo ambito può svolgere il ruolo di un vero e proprio tecnico? Difatti la dott.ssa Calderone, che da 18 anni dirige con diligenza i Consulenti del Lavoro, sarebbe stata scelga da Giorgia Meloni proprio in virtù di questa sua lungimirante esperienza. Marina Elvira Calderone sarebbe la persona giusta per sciogliere nodi spinosi come quello relativo al reddito di cittadinanza che, come promesso in campagna elettorale, va riformato. Tessere le nuove regole per l’ottenimento del reddito di cittadinanza però è solo una parte del rognoso lavoro che spetta alla Calderone: c’è in ballo anche la crisi economica che incalza.

Era il 2013 quando il Civico Consesso di San Pier Niceto conferì alla dott.ssa Maria Elvira Calderone la cittadinanza onoraria di San Pier Niceto “per aver dato prestigio alla comunità Sanpietrese con la sua carriera ed i numerosi successi professionali ottenuti in Italia ed all’estero“. L’allora Sindaco Luigi Calderone ha sposato la proposta di alcuni consiglieri che hanno ammirato l’azione della dott.ssa Calderone e ne hanno proposto la cittadinanza onoraria.

Il padre della dott.ssa, Luigi Calderone, è sanpietrese e da questo nasce il suo legame con il borgo dei Peloritani. Quella del 2013 fu una seduta di Consiglio molto partecipata, durante la quale la dott.ssa Calderone ha ribadito tutto il suo amore verso . Quel giorno di novembre ha ribadito l’importanza del lavoro ai giovani, l’importanza di dare ai ragazzi l’opportunità di formarsi altrove, ma anche quella di tornare nel proprio paese e poter lavorare nella terra dove si è nati.