Brolo – Sarà l’impresa “Profas Costruzioni” ad eseguire i lavori di riqualificazione nel palatenda di piazza Annunziatella a Brolo. L’impresa locale si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 20,01 % , per un importo complessivo di 1.148.962,69 euro oltre iva.

I lavori, secondo il progetto redatto dall’area tecnica del comune diretta dall’ingegnere Basilio Ridolfo, prevedono la realizzazione di un corpo principale in cui saranno destinati un ampio foyer di circa 70mq, da dove sono direttamente accessibili i servizi igienici per il pubblico e due uffici direzionali, e la sala grande collocata al centro dello stabile per circa 600 mq. L’ingresso sarà realizzato in un secondo corpo di fabbrica sul lato sud della piazza.

La struttura sarà dunque uno spazio polivalente per eventi e manifestazioni di vario genere ed inoltre sarà eseguita la riqualificazione dell’intera area di piazza Annunziatella. I lavori sono stati finanziati per 1.500.000 euro dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile attraverso l’anticipazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione.