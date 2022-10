Pace del Mela – Un vecchio materasso arrotolato, rifiuti ammassati ai lati della strada e sacchi pieni di immondizia praticamente non differenziata. L’abbandono incontrollato dei rifiuti a Pace del Mela non ha tregua. Gesti incivili, gravi, che deturpano un territorio che l’Amministrazione sta cercando di preservare in ogni modo.

Ieri mattina l’ennesima, amarissima scoperta. Nuovi sacchi di rifiuti lasciati dagli zozzoni di turno lungo la zona industriale di Giammoro. Oltre il danno la beffa se si considera che l’area era stata in questi giorni oggetto di bonifica. Bonifica che costa dei soldi e che adesso dovrà nuovamente essere effettuata.

Il Sindaco Mario La Malfa ha ribadito che “non sarà data tregua ai responsabili perché le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale vigileranno ed i trasgressori saranno puniti severamente, non intendendo vanificare lo sforzo economico affrontato dal Comune per tale bonifica”.

I Vigili Urbani sono intervenuti subito sul posto. Attraverso un’ispezione dei sacchi di rifiuti abbandonati è stato possibile risalire agli autori del gesto che sono stati sanzionati.

Il Comune di Pace del Mela dichiara guerra agli incivili. “È davvero inaccettabile. -commentano dall’Amministrazione- Un gesto di una gravità inaudita. Colpire nuovamente un territorio per troppo tempo martoriato non è solo da incivili è da criminalità. Sul posto è immediatamente intervenuto il Comando di Polizia Municipale che ha effettuato i controlli e provveduto a sanzionare i trasgressori. L’abbandono dei rifiuti è un reato e l’Amministrazione lo perseguirà, nessuna tregua agli incivili. I punti critici del territorio sono sotto continua sorveglianza ed ogni trasgressore individuato sarà punito come previsto dalla Legge.”