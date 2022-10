Modica – Prezzi del caffè differenti a seconda se sei uomo, donna o esponente della comunità Lgbtqia+. E così la campagna pubblicitaria di un bar a Modica ha fatto discutere.

Il perché è presto spiegato. I gestori hanno esposto una insegna con il prezzo del caffè, dividendo i prezzi in base al sesso dei clienti. Dal 13 al 31 ottobre, le donne pagheranno un caffè 70 centesimi, gli uomini 80, mentre omosessuali, lesbiche, transessuali, quel, intersessualità e asessuali pagheranno 75 centesimi.

Non si è fatta attendere la reazione di Arcigay Ragusa tramite il suo vicepresidente Emanuele Micilotta che ha definito la campagna “superpromo discriminatoria”. “Mentre noi attivisti ci battiamo per far sì che alle prossime elezioni vengano tolte definitivamente ai seggi le file ‘uomini’ e ‘donne’ per tutelare la comunità intersessuale e transessuale, c’è ancora in giro chi discrimina visibilmente la comunità LGBTQIA?” e inoltre: “Vogliamo delle spiegazioni, delle scuse e soprattutto che quel cartello venga immediatamente rimosso.

Il proprietario del Bar, intervistato dall’emittente Video Mediterraneo, ha fornito la sua versione, spiegando che si tratta di una iniziativa “scherzosa”.

