Il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore ha inviato una nota, al Segretario generale dell’Autorità di bacino della Regione Sicilia, per segnalare le criticità del torrente, ricadente nel territorio comunale galatese e denominato Fiumara Longi – Galati – San Salvatore di Fitalia.

Il primo cittadino galatese Amadore fa riferimento allo stato di degrado, in cui versa il torrente in oggetto, il cui corso ricade per buona parte all’interno del territorio del Comune di Galati Mamertino.

“Il torrente scorre a valle del territorio, intersecando suoli appartenenti ad altri Comuni limitrofi; – dichiara il Sindaco Amadore nella sua nota – nello specifico il versante Longi-Galati Mamertino con il Comune di Longi, quindi ancora più a valle tra i Comuni di San Salvatore di Fitalia, Frazzanò e Mirto. Il predetto torrente è stato più volte attenzionato da questa Amministrazione, in quanto nel corso degli anni, prevalentemente nelle stagioni autunnali e invernali, in particolar modo nel tratto non di nostra competenza, è stato interessato da notevoli criticità dovute a eventi meteo di estrema violenza, che hanno determinato, oltre al trasporto di detriti, alberi e quant’altro, in alcuni tratti sversamenti lungo le sedi stradali adiacenti; in particolare tutto ciò sulla scorrevole Galati-Rocca di Capri Leone, strada di fondamentale importanza per il nostro Comune ricadente nel territorio di San Salvatore di Fitalia, causando rilevanti disagi e rischi per la pubblica sicurezza.

Il tratto di competenza ha origine a monte dell’abitato della frazione San Basilio, di cui ne prende pure la denominazione, successivamente viene denominato fiume Milè e scorre tra i Comuni di Galati Mamertino e Longi, quindi attraversa la cosiddetta Stretta di Longi per poi confluire nel fiume Fitalia.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, questo Comune ravvisa la necessità di interventi indifferibili, in quanto gli stessi sono allo stato invasi da una folta vegetazione, prevalentemente arborea, che devia e in alcuni casi ostruisce il regolare flusso delle acque in regime di normalità e che causa lo straripamento in condizioni meteo estreme. Con l’approssimarsi della stagione invernale, si richiede un sopralluogo urgente da svolgersi congiuntamente al personale dell’Ufficio Tecnico, al fine di concordare gli interventi e quantificare la spesa, rappresentando sin d’ora, che questo Comune non dispone delle risorse necessarie per provvedere ai lavori di scerbatura, taglio della vegetazione e pulitura degli alvei e dei corsi principali”.