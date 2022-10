Messina – Non ci sono parole di fronte alla cocente sconfitta di Andria. Il Messina ne prende tre dai pugliesi e scivola, con soli quattro punti all’attivo, all’ultimo posto in classifica, in precedenza occupato proprio dagli avversari di turno. Al “Degli Ulivi” finisce 3-0.

Padroni di casa subito in vantaggio dopo appena 120 secondi con Paolini. I giallorossi sembrano passivi di fronte agli avversai che raddoppiano in apertura di secondo tempo con Bolsius che capitalizza una svista di Berto che serve un involontario assist a Fiorani. Le cose non cambiano, il Messina non riesce a scuotersi a rimane addirittura in dieci per l’espulsione di Fofana a seguito di doppia ammonizione. A dieci minuti dalla fine la chiede Arrigoni dalla distanza dopo essere stato servito fa Urso. Terza sconfitta di fila e notte fonda. Inutile evidenziare, fin troppo superfluo, come sia urgente invertire la rotta in maniera radicale. FOTO: Acr Messina sito ufficiale