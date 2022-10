Messina – Traffico in tilt lungo il viale Boccetta a causa di un pullman rimasto in panne poco dopo l’ingresso in tangenziale.

Il grosso mezzo, che fa servizio di trasporto passeggeri, per cause in corso di accertamento, è rimasto bloccato poco dopo aver imboccato la bretella autostradale. L’improvviso stop del pullman ha provocato una lunga coda che è andata a bloccare l’intersezione stradale lungo il viale omonimo con la circonvallazione.

Sul posto Polizia Municipale e Polizia Stradale che hanno allertato un carro attrezzi per riuscire a spostare il pullman e ripristinare la normale circolazione