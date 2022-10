Donazione organi, in Sicilia è un anno nero. E così in campo scende il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per dare una spinta alla sua Regione, agli ultimi posti della classifica nazionale.

Il Capo dello Stato ha consegnato un messaggio al coordinatore siciliano del Centro Regionale Trapianti, Giorgio Battaglia e indirizzato a tutte le famiglie siciliane che hanno aderito alla donazione. “Li ringrazio per la loro generosità e lo spirito di solidarietà mostrate in un momento di profondo dolore”. E un grazie anche a tutti gli operatori della Sanità”.

E’ stata un’inchiesta di Repubblica Palermo, nei giorni scorsi, a mettere in evidenza un dato sicuramente sconfortante: in Sicilia ci sono solo 11 donatori ogni milione di abitanti. La media nazionale è di 24. Sono 703 i pazienti in lista d’attesa per un trapianto, ottomila in tutta Italia. Sull’isola si registra, inoltre, un 43% alle opposizioni alla donazioni contro una media nazionale del 26%. Da gennaio a oggi i potenziali donatori segnalati dalle rianimazioni sono stati 95, ma solo 45 hanno accettato di donare gli organi delle persone care. Meno del 2021.

E’ ovviamente necessario cambiare rotta. E si pensa a una serie di correttivi. La grande scommessa è quella di coinvolgere gli studenti e soprattutto le amministrazioni comunali.