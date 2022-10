Non è facile scrivere per i bambini perché nelle loro vite bisogna entrare in punta di piedi, con discrezione. I bambini pensano e sentono in modo diverso dagli adulti. Non è da tutti riuscire ad innalzarsi alla loro altezza ed entrare nella loro anima. Maria Francesca Tommasini con il suo libro “Copriti bene” è riuscita in questo difficile intento.

Il libro ispirato alla storia di Graziella Campagna potrebbe, per la tematica trattata, non sembrare adatto ai bambini, invece l’autrice ci sorprende. Maria Francesca, con la delicatezza ed il garbo che la contraddistinguono, narra di quel sanguinoso delitto di mafia lasciando che il male e l’efferatezza di quell’accadimento si avvertano, si percepiscano, viaggino soffusi tra le righe del libro. Bella e riuscita è la collaborazione della scrittrice con il pittore Simone Caliò. L’artista, infatti, con i suoi acquerelli colorati è riuscito a smorzare la tragicità del racconto ed a tradurre lo scritto in bellissime immagini.

Il libro, patrocinato dalla Fondazione Falcone e dal Centro studi sulle mafie dell’Università degli studi di Messina, finalmente sarà presentato a Villafranca Tirrena sabato 22 ottobre alle ore 18.00 al CAG Fabrizio Ripa.

Il libro è diffuso dalla Mondadori Bookstore di Messina.