Contatti aperti per la nuova squadra di governo nazionale che vedrà molto probabilmente premier Giorgia Meloni.

E intanto si ipotizza che la poltrona di Ministro per il Sud possa toccare all’ex Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. E’ lui la figura di un spicco di Fratelli d’Italia nel Mezzogiorno insieme alla calabrese Wanda Ferro. Dunque l’ex governatore potrebbe far parte della squadra di governo.

Tra i nomi gettonati per ricoprire gli altri ministeri, Salvini e Tajani corrono per la carica di vicepremier. Il primo potrebbe avere la delega alle Infrastrutture, il secondo agli Esteri. Alla Giustizia potrebbe toccare all’ex PM Carlo Nordio, eletto in Fratelli d’Italia. Per Elisabetta Alberti Casellati potrebbe giungere la guida alle Riforme. Giancarlo Giorgetti della Lega punta per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guido Crosetto verso Sviluppo Economico. Alla difesa Adolfo Urso di Fratelli d’Italia.

Agli affari regionali spunta il nome di Roberto Calderoli, Matteo Piantedosi, sempre della Lega, al Viminale. Gian Marco Centinaio è il nome per l’Agricoltura. Infine, possibile Ministro all’Università potrebbe essere Anna Maria Bernini, Alessandro Cattaneo alla Funzione Pubblica.