Sono 63 mila le piccole imprese siciliane che rischiano il tracollo. E 165.240 persone rischiano di rimanere senza lavoro.

A lanciare l’allarme è Confartigianato Sicilia attraverso un nuovo report sul comparto delle micro e piccole imprese. Lo studio individua in particolare dieci comparti manifatturieri energivori dei settori ceramica, vetro, cemento, carta, metallurgia, chimica, raffinazione del petrolio, alimentare, bevande, farmaceutica, gomma e materie plastiche e prodotti in metallo. A rischio anche 16 “cluster manifatturieri” che comprendono attività del tessile, taglio, piallatura e fabbricazione di prodotti in legno, stampa, produzione di batterie di pile e accumulatori elettrici, apparecchi per uso domestico, parti e accessori per autoveicoli e loro motori, fornitura e gestione di acqua e rifiuti.

E alle corde ci sono altri 17 comparti: commercio materie prime agricole e prodotti alimentari, alloggio, ristorazione, servizi di assistenza sociale residenziale, servizi di asili nido, attività sportive, parchi di divertimento, lavanderie e centri per il benessere fisico.

E poi c’è il sistema dei trasporti alle prese con l’aumento del costo del gasolio. E, di conseguenza, anche la logistica. Confartigianato Sicilia ammette, attraverso il Presidente Daniele La Porta, che la crisi porta gravi effetti sull’economia: “Le famiglie hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, molte imprese hanno deciso di chiudere temporaneamente in attesa di tempi migliori. Stiamo definendo, insieme ad altre associazioni e sindacati, una grande manifestazione per il 7 novembre, data in cui dovremmo avere i nuovi interlocutori al governo”.

