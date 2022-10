Eliminazione dalla Supercoppa al secondo turno, tre sconfitte consecutive all’esordio in serie B, la cattiva prova di domenica in casa contro Monfalcone con la sconfitta per 64 a 73 con una gara sempre ad inseguire gli avversari, hanno portato David Sussi a rassegnare le dimissioni.

A comunicarlo è la stessa società dell’Orlandina Basket con un comunicato stampa.

“Infodrive Orlandina Basket comunica che nel pomeriggio di oggi, l’allenatore David Sussi ha rassegnato le proprie dimissioni. L’andamento negativo, oltre ogni previsione, dell’avvio di stagione che ha determinato l’estromissione dalla Supecoppa al secondo turno e la sconfitta nelle prime tre giornate di campionato, non modifica gli obiettivi che la società ha fissato, e che cercherà di raggiungere moltiplicando i propri sforzi. La preparazione della squadra, in vista della prossima partita che vedrà l’Infodrive impegnata a Padova domenica 23 ottobre, riprenderà domani agli ordini del vice allenatore Rodolfo Robustelli”.

A Capo d’Orlando da oltre 11 anni, David Sussi era subentrato la scorsa stagione in A2 a coach Cardani ma la retrocessione in serie B è stata inevitabile. La società aveva comunque affidato la squadra al coach triestino ma i risultati negativi sono andati anche oltre le peggiori aspettative iniziali.