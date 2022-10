Messina – Si è aperto con la richiesta di condanna a 3 anni per Cateno De Luca il processo d’appello per la presunta evasione fiscale da un milione e 700mila euro della Fenapi, con la diramazione Caf-Fenapi.

Pochi i dubbi che la Procura avrebbe appellato la sentenza di primo grado che con la formula “perché il fatto non sussiste” ha deciso l’assoluzione per i due imputati principali. A chiedere la nuova condanna il sostituto procuratore generale Felice Lima che ha reiterato le richieste formulate in primo grado: 3 anni per De Luca e 2 per i collaboratori Carmelo Satta, all’epoca presente della Fenapi, e per il commercialista Giuseppe Ciatto, il professionsta che curava la contabilità.