San Pier Niceto – Un incidente stradale è avvenuto durante la scorsa notte a San Pier Niceto, lungo la strada che costeggia il torrente Niceto.

Un’auto, una Audi A2, che stava procedendo verso San Pier Niceto, per cause in corso di accertamento ha sfondato il guard rail precipitando lungo il torrente. Fortunatamente il conducente del mezzo pare non abbia riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Si è reso necessario anche l’intervento del 118.

Da quanto si apprende da una prima ricostruzione dei fatti pare che alla base dell’incidente ci sia un colpo di sonno. Tuttavia la dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle autorità preposte.

La strada che costeggia il torrente Niceto non è nuova di incidenti stradali, anche gravi talvolta.

Intervenuta anche l’infortunistica Piro. un