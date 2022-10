Si è conclusa al Circolo Tennis Brolo la seconda tappa provinciale del Campionato a Squadre FitTpra, che assegnerà dopo il master regionale lo scudetto di Campione Siciliano.

La kermesse coordinata dal maestro Carmelo Arasi, era riservata a giocatori con classifica massima 4.4 e power non superiore a 50; la formula prevedeva 2 singolari ed 1 doppio ai 9 games. Sette le formazioni che si sono affrontate nell’intensa due giorni andata in scena sui campi brolesi.

A trionfare con merito, è stato il team del Blugarden di Messina, composto dal capitano Domenico Rinaldi, Ivan Montone, Letterio Visalli e Domenico Scarfone. In finale hanno avuto la meglio per 3 a 0 sulla formazione del Circolettto dei Laghi del capitano Fabrizio Lucca, e dagli ottimi Antonio Orecchio, Giancarlo Consolo, Alessandro Fucile e Gabriele Maddalena.

Semifinaliste le formazioni del Filari, capitano Antonio Pino, con in squadra Domenico La Malfa, Carmelo Abbate e Antonio Sfameni ed il giovanissimo team del Tc Rocca di Capri Leone, dei promettenti Giuseppe Giammò, Christian Incognito, Flavio Giammò e Mattia Lionetto.

Quarti di finale per le due formazioni del CT Brolo, una formata dagli esperti Antonio Paladina, Antonio Reale e Rosario Nanì, l’altra dai giovanissimi Francesco Natalotto, Salvatore Mirenda e Dmitrij Messina.

Buona prestazione anche per la compagine del Ct Tamburello Mistretta, capitano Antonino Presti, formata da Antonio Sgrò, Andrea Lentini e Alberto Portera.

Soddisfatto il maestro Carmelo Arasi. “A Tutti, grandi complimenti per i risultati conseguiti, per l’encomiabile FairPlay dimostrato, ma soprattutto per aver partecipato e contribuito alla manifestazione, legata alla “prevenzione & la ricerca del tumore al seno” ha dichiarato.

“Il Circolo Tennis Brolo devolverà infatti le quote di partecipazione di tutti gli atleti all’associazione CALM, che ci ha coinvolto assieme al Club CTC 36 di Chateauroux in Francia, in questo bellissimo evento benefico. Grazie ancora a Tutti i partecipanti, ma ricordiamoci che per vincere contro queste malattie, c’è bisogno dell’aiuto, del sostegno e della solidarietà di tutti” ha concluso il Maestro Arasi.