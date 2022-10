Aicon Yachts ha vinto il “World Yachts Trophies 2022” nella categoria “Best Functionality – Best Layout” con il suo nuovo Aicon 66 Vivere, varato nello scorso aprile e presentato in grande stile con un evento snodatosi tra Taormina e Messina.

Il presidente di Aicon Group, Marc Udo Broich, si è commosso nel corso della conferenza stampa moderata dall’addetto stampa Benedetto Orti Tullo. Broich ha ringraziato tutta la famiglia Aicon Yachts, un progetto fatto di persone unite da obiettivi comuni, una bella realtà “Made in Sicily”, un’azienda del territorio della provincia di Messina che produce interamente con materiali e manodopera siciliani.

Broich ha ringraziato con affetto per il sostegno ricevuto l’ingegnere Mario Mega, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina e la Senatrice Barbara Floridia.

“AICON YACHTS è un nuovo sogno fatto di cuore siciliano e anima americana che adesso è una realtà sicura. AICON YACHTS è lavoro, impegno, sorrisi, successi”, affermano dall’azienda.

Ed è stato lo stesso Broich a illustrare i progetti futuri dell’azienda che ha già in programma di lanciare una nuova barca, l’AICON 76 Vivere che – come spiega lo stesso patron – farà sicuramente molto parlare di sé. Intanto sono già parecchie le commesse ricevute per l’Aicon 66 Vivere. E così il cantiere navale di Giammoro guarda con grandissima fiducia al futuro.

Dopo la conferenza stampa, la serata è proseguita con un momento di convivialità, musica e, in chiusura, i fuochi artificiali.