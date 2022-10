Lipari – L’Associazione Are (Associazione Radiomatori Eoliani) presente sul territorio comunale di Lipari nello scorso fine settimana per diffondere le buone norme di Protezione Civile.

Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 il gruppo di volontari è stato attivamente presente nella Piazzetta Centrale in Corso Vittorio Emanuele. Ai cittadini è stato spiegato come comportarsi nel caso in cui dovessero verificarsi alluvioni, terremoti o maremoti.

L’iniziativa è da inquadrarsi nell’ambito della Campagna di Prevenzione e comunicazione “Io non Rischio – Buone norme di Protezione Civile”, promossa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile in tutte le Piazze d’Italia.