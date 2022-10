Barcellona – L’Amministrazione Comunale di Barcellona è fra le poche Amministrazioni in Sicilia ad avere emanato un provvedimento di indirizzo per la Redazione del P.E.B.A (Piano eliminazione delle barriere architettoniche).

“Tante sono le emergenze e le priorità, magari dimenticate in passato, attenzionate da questa Amministrazione, facendo spesso salti mortali – afferma il Sindaco Pinuccio Calabrò – Ma bisogna uscire dall’emergenza ed operare su una progettualità espressione di una seria programmazione: così opera un’amministrazione competente. La normativa che impone la Realizzazione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche è abbastanza datata (1986)”

“Con la delibera di Giunta n. 242 del 06/09/2022 – prosegue – sono state individuate le linee di indirizzo per la predisposizione e la realizzazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Un atto di Civiltà e di attenzione alle persone con disabilità purtroppo omesso dal 1986. L’atto di indirizzo prevede una fase di raccolta delle informazioni sulle barriere architettoniche esistenti in città (molte) e la scelta delle priorità, previo confronto con le associazioni di rappresentanza”.

Il dirigente ing. Santoro ha comunicato al Sindaco che il settore tecnico è pronto per l’avvio dell’incarico di progettazione, fase antecedente all’ottenimento dei finanziamenti necessari.vIntanto i lavori in esecuzione di manutenzione dei marciapiedi prevedono alcuni interventi. FOTO: Freepik