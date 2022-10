S. Agata Militello – Il Città di Sant’Agata si prende d’autorità la prima vittoria casalinga nel campionato di serie D strapazzando i calabresi del San Luca.

Finisce 4 a 1 per la formazione biancoazzurra che comincia subito molto forte e dopo qualche schermaglia offensiva buca la rete al 11’ con una zampata di Morleo che sorregge sotto porta l’assist di Bonfiglio.

Vantaggio che però dura poco, con gli ospiti che al trovano il pari con Pelle che ribatte in rete dopo dopo un salvataggio sulla linea su tiro di Signorelli.

Nel primo tempo padroni di casa vicini quindi al nuovo vantaggio al 27’ con Bonfiglio che a tu per tu col portiere ospite non trova il guizzo vincente e poi allo scadere quando i biancoazzurri protestano in maniera veemente per un possibile penalty non concesso per fallo sullo stesso Bonfiglio.

Nella ripresa il Città di Sant’Agata impatta dubito bene la gara ma senza trovare i varchi giusti per bucare la retroguardia ospite. A cambiare l’inerzia ci pensa quindi il gran gol di Morleo alla mezz’ora, che sigla la doppietta personale con una staffilata dal limite che s’insacca all’incrocio dei pali.

E’ il gol che spiana la strada al successo dei santagatesi e che di fatto cancella il San Luca dal campo. I biancoazzurri di Vanzetto, oggi squalificato al suo posto in panchina Ferioli, trovano subito il terzo gol al 32’ con una gran girata da centro area di Vitale, ben imbeccato da Squillace, che non lascia scampo a Vittorio.

Nei minuti finali, con gli ospiti in 10 per l’espulsione di Carmelo Maesano per doppio giallo, c’è gloria anche per il neo entrato D’Aleo che, pescato da un gran lancio di Monteiro, fa irruzione in area e trafigge l’estremo ospite fissando il definitivo poker.

Il successo contro il San Luca, terzo su sei giornate, porta il Città di Sant’Agata a quota 9 punti e, dopo due ko di fila, regala una bella iniezione di entusiasmo in vista del prossimo derby siciliani, mercoledì in casa del Licata che proprio oggi ha trovato il primo successo stagionale in casa del Paternò.