Bronte – Oltre ai lussuriosi giardini e le stanze nobili, presto il Castello Nelson permetterà ai visitatori di scoprire la storia ed il reale raccontati dal virtuale.

Il futuro dell’antico maniero, infatti, è anche quello di diventare un museo senza opere d’arte. Un museo che, grazie ad apparati tecnologici in grado di realizzare ricostruzioni tridimensionali, libri virtuali, ologrammi e multi proiezioni sincronizzate, farà rivivere la storia del Castello e del territorio. Il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, infatti, ha emesso il decreto di finanziamento di 296 mila euro per la “creazione di un museo multimediale nel Castello Nelson”.

“Il progetto – afferma l’avvocato Roberto Landro, esperto del sindaco Pino Firrarello – era stato presentato dalla precedente amministrazione. Noi appena insediati lo abbiamo ripreso, seguito e posto all’attenzione dell’Assessorato, ribadendone l’importanza. L’Amministrazione Firrarello, infatti, recentemente ha ottenuto altri finanziamenti per completare l’opera di ristrutturazione dell’antico maniero ed il suo utilizzo come centro vitale del turismo e della cultura. In quest’ottica – conclude – il museo multimediale acquisisce un’importanza fondamentale”.

Soddisfatto anche il sindaco Pino Firrarello: “Negli ultimi giorni – ha affermato – sono venuto spesso al Castello per far si che i lavori di ristrutturazione si completino presto e bene. Abbiamo il dovere di consegnare alle future generazioni un monumento centrale nel progetto di sviluppo turistico che stiamo preparando. Rappresenta, infatti, l’unico angolo di terra della Sicilia che un tempo fu inglese. Certo per anni ha rappresentato il simbolo dell’usurpazione delle terre a svantaggio dei più poveri. Ed io pensando al riscatto da parte del popolo lo feci comprare dal Comune, sapendo bene però che la sua valenza avrebbe anche potuto arricchire la nostra offerta turistica e culturale. Ed il museo multimediale è una importante tessera del puzzle che abbiamo in

mente. Del resto ormai sono tantissimi i musei che descrivono i propri valori attraverso la multimedialità.

Il “Leonardo da Vinci Experience” di Roma che ospita virtualmente la “Gioconda” e la “Dama con l’ermellino”, oppure il Museo archeologico virtuale di Ercolano, che racconta la vita quotidiana delle città distrutte dalla furia eruttiva del Vesuvio nel 79 d.C ne sono una viva testimonianza, cui presto si aggiungerà il Castello Nelson di Bronte.